Ex-DFB-Star schlägt EM-Reform vor - noch mehr Teams?

Ex-Europameister Andreas Möller hält wenig von der Rechnerei am letzten EM-Vorrundenspieltag und regt eine Reform an. „Die Popularität des Fußballs beruht darauf, dass jeder Mensch das Spiel versteht“, schrieb Möller in seiner Kolumne im kicker. Dies sei beim aktuellen Modus nicht gegeben.