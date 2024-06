4000 Kilometer! Moped-Fahrer bringt Georgien-Fahne von Tiflis nach Velbert

4000 Kilometer mit dem Moped: Georgiens Fußball-Nationalspieler haben vor ihrem EM-Debüt eine besondere Motivation aus der Heimat erhalten. Der Fahrer eines Lieferservices (Wolt) fuhr am Samstag nach zwölf Tagen in sieben Ländern auf zwei Rädern beim Training in Velbert vor, um ein Paket aus Tiflis abzuliefern.