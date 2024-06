Nach Achtelfinal-Aus: Hjulmands Zukunft im Fokus

In Dänemark wird nach dem EM-Aus der Fußball-Nationalmannschaft über die Zukunft von Trainer Kasper Hjulmand diskutiert. "Wird der Platz von Kasper Hjulmand zur Debatte stehen? Natürlich - so soll und muss es sein", schrieb die dänische Zeitung BT nach dem 0:2 (0:0) im Achtelfinale in Dortmund gegen Deutschland.