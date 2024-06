Nach Schweiz-Spiel: Glaube an EM-Triumph sinkt

Der Glaube an einen EM-Triumph der deutschen Nationalmannschaft schwindet. Das ergab eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage der Sport-Marketing-Agentur ONE8Y. Gaben nach dem Vorrundensieg gegen Ungarn (2:0) noch 54 Prozent der Befragten an, dass sie mit einem Erfolg des Gastgebers im Endspiel am 14. Juli in Berlin rechnen würden, waren es nach dem zähen Gruppenfinale gegen die Schweiz (1:1) nur noch 37 Prozent.