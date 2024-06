EM 2024: Nagelsmann sieht "Reifeprozess" gegen Ungarn

Nagelsmann: Mannschaft hat „nicht immer geglänzt“

In seiner bisherigen Amtszeit sei das Team durchaus "schon mal eingebrochen", sagte Nagelsmann. Am Mittwoch habe die Mannschaft nun "nicht immer geglänzt, aber du musst so ein Spiel auch mal bearbeiten. Die Erwartungshaltung im Stadion und in der Kabine waren drei Punkte, und die haben wir geholt."