Neuer verteidigt Heimatstadt Gelsenkirchen

Nationaltorhüter Manuel Neuer hat seine Heimatstadt Gelsenkirchen nach der Kritik der Engländer verteidigt. „Das Wetter war auch nicht so gut, wir wissen ja, wie das ist - egal wo man ist und es Dauerregen gibt, ist es nicht so schön wie bei uns heute hier“, sagte der 38-Jährige im EM-Quartier der DFB-Auswahl in Herzogenaurach.