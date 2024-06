Playstation-Wirbel? Auch Spalletti sitzt vor der Konsole

Nach dem Playstation-Wirbel der vergangenen Tage hat Italiens Nationaltrainer Luciano Spalletti die Gemüter beruhigt. Was ihn interessiere, sei, dass die Spieler „nachts schlafen“, sagte der 65-Jährige am Freitag: „Ich will nicht, dass die Spieler die ganze Nacht spielen bis in die Früh.“ Ein generelles Verbot gebe es im Lager der Italiener aber nicht.