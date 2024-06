Polen mit Resthoffnung auf Einsatz von Swiderski

Polen kann nach dem Ausfall von Starspieler Robert Lewandowski beim EM-Start womöglich auf dessen angeschlagenen Sturmpartner Karol Swiderski zählen. "Ich hoffe, dass ich gegen die Niederlande spielen kann", sagte Swiderski auf einer Pressekonferenz: "Alles hängt vom medizinischen Personal ab - wir arbeiten, wir kämpfen. Alles heilt gut, am Mittwoch bin ich auf den Platz gegangen, bin ein bisschen gelaufen, habe ein paar Übungen gemacht."

Sein Einsatz für die Partie am Sonntag gegen die Niederlande (15.00 Uhr/MagentaTV und RTL) werde sich in den "nächsten beiden Nächten" entscheiden, sagte der 27-Jährige, der sich im letzten Testspiel gegen die Türkei (2:1) am Knöchel verletzt hatte. Er musste ebenso ausgewechselt werden wie Lewandowski, bei dem anschließend ein Muskelfaserriss diagnostiziert wurde. Der Torjäger wird mindestens die Auftaktpartie verpassen. Arkadiusz Milik musste das Turnier wegen einer Knieverletzung gar komplett absagen.