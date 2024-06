Povlsen: Dänen müssen gegen DFB-Team "über sich hinauswachsen"

Im Duell in Dortmund (21.00 Uhr im LIVETICKER) erwarte die Dänen „einiges, was wir in unserer Gruppe noch nicht gesehen haben“, sagte Povlsen im ran-Interview. Diese sei „ja langweilig“ gewesen: „Wenig Torgefahr, wenig Pressing und wenig Intensität waren in den Spielen zu sehen. Wir Dänen haben auch nicht dazu beigetragen, den Unterhaltungswert zu steigern.“