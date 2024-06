Rangnick: Österreichischer EM-Triumph "sehr unwahrscheinlich"

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat die teils hohen Erwartungen an seine Mannschaft vor der EM in Deutschland heruntergespielt und sich doch angriffslustig gezeigt. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Österreich Europameister wird“, sagte Rangnick in einem Interview mit der Zeit, schob aber hinterher: „Völlig ausgeschlossen ist es nicht.“