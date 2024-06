Rangnick vor Gruppenfinale: "Am liebsten noch Erster werden"

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick will mit einem Sieg im finalen EM-Gruppenspiel um den Einzug ins Achtelfinale möglichen Rechenspielen entgehen. „Am liebsten würden wir noch Erster werden. Aber dazu müssen wir gewinnen und Frankreich nicht. Das ist unwahrscheinlich. Danach würde ich Platz zwei wählen. Was bei Platz drei passiert, ist mir zu kompliziert“, sagte Rangnick vor der Partie gegen die Niederlande in Berlin am Dienstag (18.00 Uhr im LIVETICKER).