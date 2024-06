Rekordhalter Petersen: Füllkrug hilft DFB-Team als Joker

Aus Sicht von Bundesliga-Rekordjoker Nils Petersen hat Niclas Füllkrug als Einwechselspieler den größten Einfluss auf das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Füllkrugs Stempel sei "bei weitem größer als der manches Startspielers", sagte Petersen, der im deutschen Fußball-Oberhaus 34 Jokertore erzielt hat, dem Nachrichtenportal t-online: "Und er macht die Mannschaft aktuell besser – genau in dieser Rolle."

Füllkrug, der in den EM-Partien gegen Schottland (5:1) und die Schweiz (1:1) jeweils nach seiner Einwechslung getroffen hatte, habe sich "mit dieser Rolle arrangiert und angefreundet", sagte Petersen. Er habe sogar das Gefühl, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann "ihn bewusst so lange zappeln lässt, damit er noch mehr Wut im Bauch hat und alle Wucht in wenige Szenen legt".