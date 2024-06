Rettig warnt vor Schottland: "Nicht auf Party reduzieren"

Andreas Rettig hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem Auftakt der Europameisterschaft in München gegen Schottland am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gewarnt. „Es wäre falsch, die Schotten auf Party zu reduzieren“, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag bei einem Talk der Rheinischen Post: „Die haben Spanien in der Qualifikation geputzt. Das ist keine Kapelle, die da kommt.“