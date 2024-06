Schäfer über DFB: "Riesige Auswahl an Topspielern"

Vor dem Aufeinandertreffen mit dem EM-Gastgeber hat Ungarns Andras Schäfer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin die Favoritenrolle ganz klar der deutschen Nationalmannschaft zugeschoben. Die DFB-Auswahl verfüge über "eine riesige Auswahl an Topspielern", sagte Schäfer vor dem Spiel in Stuttgart am Abend (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV).