Schick nur auf der Bank - Güler zurück in Startelf

Bei den Türken kehrt im abschließenden Vorrundenpartie in der Gruppe F Arda Güler in die Startelf zurück, das 19 Jahre alte Toptalent war gegen Portugal (0:3) erst in der 70. Minute eingewechselt worden. Güler hatte beim türkischen Turnierauftakt gegen Georgien (3:1) getroffen. Die Türkei hat vor dem letzten Gruppenspiel drei Punkte auf dem Konto, Tschechien muss angesichts von nur einem Zähler unbedingt gewinnen, um in die K.o.-Phase einzuziehen.