Schmeichel freut sich auf königliche Unterstützung

Kasper Schmeichel freut sich auf die Revanche für das verlorene EM-Halbfinale von 2021 (1:2 n.V). Vor dem Wiedersehen mit England im zweiten Gruppenspiel am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) fiebert der dänische Nationaltorhüter vor allem der Unterstützung der Fans entgegen: "Es ist toll, dass wir so viele Menschen im Rücken haben. Ich will mit ihnen den Sieg feiern, das ist für mich die größte Motivation."