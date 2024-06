"Sehr bewundert": Rangnick outet sich als Cruyff-Fan

Rangnick, der mit Österreich am Dienstag (18.00 Uhr/RTL und MagentaTV) in Berlin im finalen EM-Gruppenspiel gegen die Niederlande um den Einzug ins Achtelfinale spielt, zog den Vergleich zu einer anderen Fußball-Legende. "Er ist, wahrscheinlich vergleichbar mit Franz Beckenbauer in Deutschland, jemand, der einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Fußballs in seinem Land hatte. Nicht nur als Spieler, sondern auch später als Trainer", so Rangnick.