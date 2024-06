Sloweniens Trainer kein Fan von Rechenspielchen

Die knifflige Ausgangslage vor dem EM-Gruppenfinale gegen England spielt für Sloweniens Nationaltrainer nur eine kleine Rolle. "Ich bin kein großer Fan von Berechnungen. Wir haben alles in der eigenen Hand", sagte Matjaz Kek vor dem letzten Spiel der Gruppe C am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Köln.