Southgate bedient: "Das muss besser werden"

Gareth Southgate war bedient. „Das muss besser werden. Wir müssen zeigen, was wir drauf haben, wenn wir weit kommen wollen“, sagte der Teammanager der englischen Fußball-Nationalmannschaft nach der erneut durchwachsenen Vorstellung der Three Lions im zweiten EM-Vorrundenspiel in Frankfurt/Main gegen Dänemark (1:1): „Es liegt an mir, Lösungen zu finden. Ich muss intelligente Entscheidung treffen.“