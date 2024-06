Southgate lehnt Kane-Wunsch ab! "Hatte die Dreistigkeit, darum zu bitten, ins Spiel zu kommen"

Harry Kane hat beim 3:0-Sieg der englischen Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina in der 89. Minute den letzten Treffer erzielt.

Der Stürmer war in der 62. Minute für Ollie Watkins eingewechselt worden. Am liebsten wäre der Bayern-Star aber offenbar schon zwei Minuten früher aufs Feld gekommen. Denn in der 60. Minute erhielt England einen Elfmeter, den Cole Palmer verwandelte.