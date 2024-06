Tedesco traut DFB-Team eine starke Heim-EM zu

Die Europameisterschaft im eigenen Land könnte nach den letzten enttäuschenden Turnieren eine Wende bringen. "Nach der letzten WM war die Stimmung in Deutschland schon im Keller, man kann nun etwas Neues aufbauen. Und das Potenzial ist auch da", meinte Tedesco: "Es ist ja nicht so, dass eine gut und erfolgreich spielende deutsche Mannschaft außerhalb der Vorstellungskraft wäre. Julian hat gerade in der Offensive die Qual der Wahl."