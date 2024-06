Trotz drohender Sperre: Tah wird sich nicht schonen

Jonathan Tah wird sich trotz einer drohenden Gelbsperre für das EM-Achtelfinale beim Vorrundenabschluss gegen die Schweiz nicht schonen. "Natürlich weiß man das, dass das Risiko besteht", sagte Tah vor dem Spiel am Sonntagabend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Frankfurt/Main: "Aber das wird nichts an meiner Zweikampfführung ändern."