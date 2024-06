Trotz Kritik: Koeman hält an Depay fest

Trotz wachsender Kritik aus der Heimat an Memphis Depay will der niederländische Nationalcoach Ronald Koeman an seinem Starstürmer festhalten. „Ich zweifle überhaupt nicht an ihm“, sagte Koeman vor dem letzten EM-Gruppenspiel der Elftal gegen Österreich am Dienstag (18.00 Uhr/RTL und MagentaTV) in Berlin. Das Team brauche ihn, aber Depay brauche auch die Mannschaft: „Er muss den Ball im richtigen Moment bekommen.“