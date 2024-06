Tschechiens Soucek über Ronaldo: "Müssen ihn stoppen"

Am Dienstagabend fordern die Tschechen zum EM-Auftakt Portugal in Leipzig.

Am Dienstagabend fordern die Tschechen zum EM-Auftakt Portugal in Leipzig.

Vor dem Duell am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Leipzig rechnet sich Soucek in der Gruppe F gute Chancen aus: „Es gibt immer eine Chance beim Fußball, selbst wenn man die schlechteste Mannschaft im Turnier ist. Und wir sind nicht der größte Außenseiter.“