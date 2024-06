Turnierdirektor Lahm "sehr zufrieden" mit EM-Organisation

Turnierdirektor Philipp Lahm ist trotz durchaus vorhandener Kritik an der Organisation der Fußball-EM bislang „sehr zufrieden“ mit dem Geleisteten. „Es gibt immer Kleinigkeiten zu verbessern, und das werden wir auch tun“, sagte der 40-Jährige bei Sky: „Wir passen Dinge ständig an und schauen, was wir vielleicht besser machen können.“ In den vergangenen Tagen hatte es vor allem Kritik aus England am Nah- und Regionalverkehr rund um Gelsenkirchen gegeben.