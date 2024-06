UEFA untersucht Gesänge gegen Serbien

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat nach Hassgesängen von kroatischen und albanischen Fans gegen Serbien eine Untersuchung eingeleitet. Im Fokus steht mögliches rassistisches und diskriminierendes Verhalten von Anhängern der beiden Teams im EM-Gruppenspiel am Mittwoch (2:2) in Hamburg, wie die UEFA am Donnerstagabend mitteilte. Zuvor hatte der serbische Verband vorübergehend mit einem Rückzug von der EM gedroht.