Ukrainer Sydortschuk: "Märchen für das Land fortsetzen"

Serhij Sydortschuk denkt an das Leid der Menschen in der Heimat, für den Ukrainer geht es am letzten Vorrundenspieltag der Fußball-EM um weit mehr als nur sportlichen Erfolg. Der Sprung mit seiner Mannschaft ins Achtelfinale des Turniers in Deutschland würde bedeuten, „dass wir dieses fantastische Märchen für das ganze Land mehrere Tage lang fortsetzen werden“, sagte der Mittelfeldspieler. Etwas Ablenkung für die Ukraine, die schließlich „seit fast 900 Tagen im Krieg“ sei.