Union-Trainer Svensson: "Dänemark nicht unterschätzen"

Union Berlins neuer Trainer Bo Svensson traut seinen dänischen Landsmännern im Achtelfinale der Fußball-EM gegen Deutschland einiges zu. "Was ich so in der deutschen Presse höre, ist, dass alle erwarten, dass die Deutschen da weiterkommen. Ich glaube, es wird schon nicht so einfach. Dänemark ist eine routinierte Mannschaft, die ich nicht unterschätzen würde. Deutschland ist Favorit, aber ich glaube, es wird schwieriger, als viele sich vorstellen", sagte Svensson.