Verbandspräsident: "Zu früh" für Mbappe-Prognose

Mbappe wurde in der Nacht in der Düsseldorfer Uni-Klinik behandelt.

Die französische Nationalmannschaft ist in ihrer Sorge um Superstar Kylian Mbappé zum Abwarten gezwungen. „Die Nachrichten waren recht beruhigend, es ist keine kurzfristige Operation geplant“, sagte Verbandspräsident Philippe Diallo am Dienstag während einer Pressekonferenz im Team-Camp in Paderborn.