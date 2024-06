Vor dem Auftakt: Ronaldo spürt das "Kribbeln"

Auch vor der sechsten Europameisterschaft ist für Rekordhalter Cristiano Ronaldo noch keine Routine eingekehrt. "Es gibt immer dieses Kribbeln im Bauch, besonders am Tag vor dem Spiel", sagte der 39-Jährige, der mit Portugal am Dienstagabend (21.00/ARD und MagentaTV) in Leipzig gegen Tschechien in die EM einsteigt: "Ich bin froh, dass ich das spüre, denn wenn es mal weg ist, sollte ich lieber aufhören."

2004 hatte der Ausnahmestürmer in der Heimat seine erste EURO gespielt, 2016 gewann Portugal in Frankreich erstmals den Titel - Ronaldo musste im Finale allerdings früh verletzt vom Feld. In Deutschland will er nun am nächsten Triumph bis zum Ende mitarbeiten. "Ich glaube, dass diese Generation es verdient, ein Turnier dieser Größe zu gewinnen", sagte Ronaldo, "wir sind gut vorbereitet."