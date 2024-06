"Wusiala": Abzüge in der B-Note

Tolle Tore, Zuckerpässe - aber Abzüge in der B-Note: Das neue deutsche Traumduo "Wusiala" sieht in einer ganz speziellen Disziplin noch Luft nach oben. "Der Jubel war nicht so gut", sagte Jamal Musiala schmunzelnd in einem DFB-Doppelinterview mit seinem kongenialen Partner Florian Wirtz über die Tore der beiden gegen Schottland.