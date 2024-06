Yakin lobt Nagelsmann: "Hat eine gute Präsenz"

Yakin trifft mit der Schweiz im abschließenden Gruppenspiel der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag auf Deutschland. Zuvor geht es für die Schweizer am Mittwoch (beide Spiele 21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Köln gegen Schottland. Das Auftaktspiel hatte die Schweiz gegen Ungarn 3:1 gewonnen.