Die verflixte 119. Minute: Später K.o. wie schon 2006

Das Elfmeterschießen war so nah, der K.o.-Schlag beim Heimturnier kam urplötzlich - und all das war den deutschen Fußballfans auf unangenehme Weise bekannt: In der 119. Minute beendete Spaniens Mikel Merino am Freitag die deutschen Hoffnungen im Viertelfinale der Europameisterschaft, der Treffer zum 1:2 war die spätestmögliche Entscheidung.