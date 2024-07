Faeser mit EM-Bilanz: "Ganz überwiegend friedliches Turnier"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein positives erstes Fazit mit Blick auf die Sicherheit bei der Fußball-EM gezogen. "Die Polizei der Länder und die Bundespolizei tragen ganz entschieden dazu bei, dass wir bisher ein ganz überwiegend friedliches Turnier erlebt haben. Für ein Sportereignis dieser Größe hat es bisher nur wenige sicherheitsrelevante Vorfälle gegeben. Deutlich weniger als wir vorher erwartet haben", sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Berlin.

Für eine abschließende Bilanz sei es jedoch "deutlich zu früh", sagte Faeser, jene werde am kommenden Montag folgen. Vor dem großen Endspiel zwischen Spanien und England am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Berliner Olympiastadion kündigte die Ministerin ferner an: "Wir werden für das Finale und bis dahin nochmal alle Kräfte bündeln. Das ist jetzt wichtig für das Wochenende."