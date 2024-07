Finale? Koeman würde Spanien bevorzugen

Die Elftal hatte sich am Samstagabend im Berliner Olympiastadion mit einem 2:1 (0:1) gegen die Türkei erstmals seit 2004 das Halbfinal-Ticket gesichert und trifft in der Runde der besten Vier am Mittwoch in Dortmund auf England. "Für das ganze Land ist es etwas Besonders", sagte Koeman: "Wir sind eine kleine Nation und wir sind im Halbfinale mit England, Frankreich und Spanien - und darauf sind wir sehr stolz."