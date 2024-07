Gastgewerbe: Kein großer Effekt durch Heim-EM

Laut der Verbandsumfrage setzten die Hoteliers und Gastronomen im ersten Halbjahr nominal 10,9 Prozent weniger um als im Vorjahreszeitraum. Auch im Juni lagen die nominalen Umsatzverluste bei 11,1 Prozent, die EM in Deutschland begann am 14. Juni und endet am Sonntag. "Die aktuellen Umfrageergebnisse verdeutlichen die weiter sehr angespannte Lage im Gastgewerbe", sagte DEHOGA-Präsident Guido Zöllick.