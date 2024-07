Im Viertelfinal-Kracher: Gündogan setzt auf die Fans

Ilkay Gündogan setzt im Viertelfinal-Kracher der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien auf die lautstarke Unterstützung der Fans. „Das kann auf jeden Fall der entscheidende Faktor sein. Das erhoffen wir uns, das wünschen wir uns“, sagte der Kapitän vor dem Spiel am Abend ( 18.00 Uhr im LIVETICKER ) in Stuttgart.

Dort hat die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits ihr zweites EM-Vorrundenspiel gegen Ungarn (2:0) gewonnen. "Die Atmosphäre beim letzten Spiel in Stuttgart war schon richtig gut. Vergleichbar mit Dortmund", schwärmte Gündogan. Im BVB-Stadion fand das Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) statt.

Gündogan: Fans schnell hinter uns bringen

Man wolle „mit der Art und Weise wie wir spielen, diese Atmosphäre entfachen. Am Ende kann uns das pushen und dafür sorgen, dass die Spanier ein bisschen unsicherer werden“, sagte Gündogan. Wichtig sei dabei das Auftreten zum Start des Spiels. „Wir wollen diesen Moment von Anfang an kreieren, dass wir die Leute von Anfang an hinter uns bringen und den Gegner merken lassen, dass es eine fantastische Unterstützung für unser Team gibt“, sagte Gündogan.