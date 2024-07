Kane dankt deutschen Fans: "Weiß ich zu schätzen"

von SID 13.07.2024 • 20:33 Uhr Bayern-Star Harry Kane greift mit England nach dem EM-Titel. Vor dem Finale wendet sich der Kapitän der Three Lions auch an die deutschen Fans.

Englands Torjäger Harry Kane hat vor dem EM-Finale gegen Spanien auch den deutschen Fans gedankt. „Ob in den Hotels oder in den Stadien, überall spüre ich nicht nur die Unterstützung der englischen Fans, sondern auch die der deutschen. Das weiß ich sehr zu schätzen“, sagte der Stürmer von Bayern München am Samstagabend: „Ich bin mir sicher, dass es viele Deutsche gibt, die mir die Daumen drücken.“

Kane war vor einem Jahr von Tottenham Hotspur zu den Bayern gewechselt - allerdings nicht, "weil die Euro in Deutschland stattfindet", wie er mit einem Schmunzeln sagte. "Aber die Unterstützung, seit ich in Deutschland bin, ist unglaublich. Viele Jungs von Bayern haben mir auch schon Nachrichten geschickt und Glück gewünscht. Morgen ist eine tolle Gelegenheit, Danke zu sagen", so Kane.