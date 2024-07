Koeman lobt Gakpo: "Bisher der wichtigste Spieler"

EM: Bondscoach lobt Liverpool-Star Gakpo

Dabei hatte der 25-Jährige bei den Reds in der vergangenen Saison einige Probleme. „Diese Phasen sind normal in einer Karriere. Manchmal hat man einen schlechten Lauf. In Liverpool habe ich viele Menschen, die an mich glauben und mich aufgebaut haben. Ich habe zum Ende der Saison schon gute Leistungen gezeigt - und die habe ich mitgenommen“, sagte Gakpo.