Lahm glaubt an Spaniens EM-Sieg

Turnierdirektor Philipp Lahm glaubt an einen Sieg von Spaniens Fußball-Nationalmannschaft im EM-Finale gegen England. "Sie haben konstant vom ersten Spiel bis zum Halbfinale Fußball gespielt", begründete Lahm im Interview mit der Bild am Sonntag seine Entscheidung vor dem Endspiel in Berlin (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV).