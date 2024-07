Lineker über Belastung: "Spieler müssen geschützt werden"

Englands Fußball-Ikone Gary Lineker fordert in der Belastungsdebatte einen besseren Schutz der Spieler. „Sie haben 50, 60 Einsätze in den Beinen. Das ist hart! Die EM kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sie eigentlich im Urlaub sein sollten“, sagte Lineker im Interview mit der Sport Bild und kritisierte: „Solche Turniere werden immer länger und enden später im Sommer.“