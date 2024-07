Mertesacker: "Nation steht hinter der Nationalmannschaft"

Trotz des Viertelfinal-Aus wertet Rio-Weltmeister Per Mertesacker die Fußball-EM im eigenen Land als Erfolg. „Wie die deutsche Mannschaft gespielt hat, gibt uns wieder Hoffnung für die Zukunft“, sagte der 39-Jährige am Rande der Präsentation des Finalballs von adidas in Berlin dem SID: „Es ist eine junge dynamische Mannschaft mit tollen Spielern.“