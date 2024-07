Nach DFB-Abschied: Podolski huldigt "Legende" Müller

Jemanden wie Müller, "eine absolute Legende", in der Mannschaft oder in der Kabine zu haben, sei "goldwert".

Lukas Podolski hat Thomas Müller nach dessen Abschied von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgiebig gehuldigt. "Thomas ist eine absolute Legende, ein Gesicht des deutschen Fußballs", sagte der 39-Jährige über seinen langjährigen Teamkollegen in der DFB-Auswahl, mit dem er 2014 den WM-Titel geholt hatte: "Man kann ihm nur danken für das, was er für Deutschland auf und neben dem Platz gemacht hat."

Jemanden wie Müller in der Mannschaft oder in der Kabine zu haben, sei "goldwert", erklärte Podolski, aktuell beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze aktiv, am Rande eines Events der Baller League in Köln: "Er wird auf jeden Fall fehlen - eine absolute Legende, ein Mann mit Humor, mit Freude am Beruf und auf dem Boden geblieben."