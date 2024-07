Nach EM-Halbfinale: Polizei "zufrieden" mit Großeinsatz

Weit über 100.000 "weitgehend friedliche" Fußballanhängerinnen und -anhänger hatten sich am Mittwoch bis nach Mitternacht in Dortmund aufgehalten. Dabei war es allerdings auch "an mehreren Orten in der Dortmunder Innenstadt" zu Auseinandersetzungen von Fans gekommen, die Polizei berichtete von 26 Ingewahrsamnahmen.