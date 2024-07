Nach Entschuldigung: Pedri bedankt sich bei Kroos

Pedri war beim 1:2 n.V. in Stuttgart nach einem Foul von Kroos bereits in der achten Minute ausgewechselt worden. Am Samstag teilte der spanische Verband RFEF mit, dass der 21-Jährige eine Verstauchung im linken Knie erlitten habe. Laut spanischen Medienberichten muss Pedri zwischen vier bis sechs Wochen pausieren. Kroos bat den spanischen Jungstar am Samstag in einem Instagram-Beitrag um Entschuldigung.