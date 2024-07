Positives EM-Fazit des Roten Kreuzes

Das DRK war bei 46 Spielen, 437 Trainingseinheiten und in zahlreichen Fanmeilen mit mehr als 16.800 Kräften im Einsatz. Dabei wurden in 145.500 Einsatzstunden 4.768 Versorgungen und Betreuungen durchgeführt. Hauptgründe waren Herz-Kreislauf-Probleme. In den Stadien gab es pro Spiel rund 56 Einsätze. Dies bedeute, so das DRK, "eine deutlich geringere Zahl als bei einem herkömmlichen Bundesligaspiel".