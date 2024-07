EM-Achtelfinale: Rangnick verrät Plan für Türkei-Spiel

Der Gruppensieg ist abgehakt: Für Österreichs Teamchef Ralf Rangnick zählen die Lorbeeren für die starken Leistungen in der Vorrunde der Fußball-EM nichts mehr, im Achtelfinale gegen die Türkei am Dienstag (21.00 Uhr) müsse sein Team „sofort in den Play-off-Modus starten“, denn das Turnier gehe „von vorne los“, betonte Rangnick.