Wirtz auf der Eins: DFB-Star ist Instagram-Europameister

Aufmerksamkeit in Reichweite umgemünzt: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hat unter den Bundesliga-Spielern in Sachen Instagram-Follower am meisten vom EM-Hype profitiert. Analysen des Unternehmens Netzschreier ergaben ein Wachstum von 660.060 Anhänger auf dem Account des 21-Jährigen. Die Firma hat das Follower-Wachstum aller EM-Teilnehmer aus der Bundesliga und der 2. Liga untersucht.