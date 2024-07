Yamals Vater "stolz, glücklich und dankbar"

Während Spaniens Wunderkind Lamine Yamal in Deutschland dem EM-Finale gegen England entgegenfiebert, platzen die Verwandten und ehemaligen Nachbarn in der Heimat beinahe vor Stolz. In Mataro, wo der Offensivspieler des FC Barcelona im Viertel Rocafonda aufgewachsen ist, ziert sein Konterfei als Wandbild die Fassade eines Cafes, in einer Bar hängt ein signiertes Trikot des Youngsters.