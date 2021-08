Europa League: Özil will mit Fenerbahce in die Gruppenphase - LIVE auf SPORT1

In dieser Saison will Özil bei Fenerbahce an seine guten Zeiten bei Real und Arsenal anknüpfen. Der Saisonstart verlief durchaus verheißungsvoll. Am ersten Spieltag der türkischen Süper Lig gelang dem Mittelfeldspieler das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg bei Adana Demirspor – sein erster Treffer überhaupt für den Klub. Auch am zweiten Spieltag sammelte er eine Torbeteiligung, er legte den Treffer zum 2:0-Endstand durch Enner Valencia gegen Antalyaspor auf. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist Fenerbahce optimal gestartet.